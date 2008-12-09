На шельфі Чорного моря почала діяти ще одна газова свердловина

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) ввело в експлуатацію ще одну свердловину на газоконденсатному родовищі «Штормове» в північно-західній частині українського сектора Чорного моря.

Як повідомили у прес-службі компанії, нова експлуатаційна свердловина поповнила фонд пробурених тут раніше свердловин і стала 15-ю за рахунком. Її глибина – 2 тис. 640 метрів, продуктивність – 150 тисяч кубічних метрів газу на добу.

Голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив, що в даний час компанія експлуатує 10 родовищ вуглеводнів. Всі вони, за винятком «Штормового», перебувають у стадії падаючого видобутку.

«Чорноморнафтогаз» зараз веде облаштування 2-х нових газових родовищ у Чорному морі - Одеського і Безіменного, запаси яких сне менш як 50 млрд. кубічних метрів. «Але до введення їх у лад підприємство розробило і впроваджує Програму з недопущення зниження обсягів видобутку вуглеводнів. Роботи фінансуються в основному за рахунок власних можливостей ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також бюджетних і кредитних коштів. Це дозволило ввести цього року дві експлуатаційні свердловини. Незабаром запрацює ще одна», - говориться в повідомленні прес-служби компанії.

Довідка УНІАН. ДАТ«Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».