Прогноз погоди на 10-14 грудня

10 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах північних, центральних та прикарпатських областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні Криму вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 11-12 грудня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних, центральних областей та карпатського регіону подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, 12 грудня в західних областях та на півдні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах місцями 8-10° морозу, у південній та західній частині від 3° морозу до 2° тепла, на Південному узбережжі Криму до 6° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні та Закарпатті 4-9° тепла.

13-14 грудня без опадів. Температура вночі 2-8° морозу, на півдні Криму 1-4° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на Закарпатті 3-8° тепла.

На Київщині 10 грудня буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла. По області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

11-12 грудня збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

13-14 грудня - без опадів. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.