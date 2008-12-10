Тіла трьох людей знайшли за добу на пожежах у Криму

Тіла 3 людей виявлені за добу на пожежах у Криму.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, пожежі, які забрали людські життя, сталися в Білогірському і Сакському районах автономії.

У білогірському селі Литвиненкове пожежа сталася в приватному будинку. Причина - необережність при курінні. На пожежі виявлено тіло 70-річного чоловіка. Причина смерті встановлюється.

В сакському селі Трудове горіла літня кухня, загинув 49-річний чоловік. Збиток, причини смерті і пожежі встановлюються.

В сакському селі Вересаєве вогонь знищив автомобіль Hyundai ("Хюндай"). У машині виявлено тіло - особа встановлюється. Збиток, причини смерті і пожежі встановлюються.