Світовий банк прогнозує глобальну рецесію у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Світового банку.

Глобальна рецесія торкнеться і багатих, і бідних країн, проте найболючіше вдарить по країнах, що розвиваються.

Наступного року економічне зростання у світі становитиме 0,9%, тоді як у 2008 році воно становило 2,5%, а у 2006 році – 4%. Це буде найнижчий показник економічного зростання з 1982 року (0,3%), йдеться у доповіді.

При цьому Світовий банк вважає, що глибокій глобальній рецесії не можна буде запобігти.

Економіка країн, що розвиваються, буде рости у середньому на 4,5% наступного року, тоді як у 2007 році приріст становив 7,9%. Для країн, що розвиваються, таке повільне зростання рівноцінне рецесії, вважають економісти Світового банку, адже ці країни потребують швидко створювати нові робочі місця для свого населення, яке постійно збільшується. У результаті десятки мільйонів людей опиняться за межею бідності, втративши робочі місця.

Навіть такі економічні гіганти як Китай та Індія втратять темпи зростання у 2009 році. Китайська економіка зростатиме на 7,5%, Індію очікує приріст на 5,8%. Торік ці країни мали приріст 11,9% та 9% відповідно.

Фінансова криза у США спричинить найсерйознішу рецесію від часів Великої депресії. Американські споживачі не повернуться до старої практики споживання навіть після того, як країна вийде із кризи. Також постраждає населення країн, що експортують нафту, прогнозує Світовий банк.