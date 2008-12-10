«Тернопіль» повернувся додому

Корвет Військово-морських сил Збройних сил України «Тернопіль», який протягом місяця виконував завдання бойового чергування у Середземному морі у рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля», сьогодні вранці повернувся до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, у місці постійного базування корабля моряків зустрічали командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ, представники громадськості та рідні.

Корвет «Тернопіль» майже місяць перебував в оперативному підпорядкуванні командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО «Південь», і патрулювання у визначеному районі Середземного моря здійснював під прапором Північноатлантичного альянсу.

Під час патрулювання екіпаж українського корабля здійснював опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, надсилалися у Морський оперативний центр у Неаполі та у Центр судноплавства НАТО у Нортвуді (Велика Британія) і враховувалися при складанні загальної картини щодо обстановки із судноплавством у Середземному морі.

Під час бойового чергування корвет «Тернопіль» кілька разів повертався до бази Суда-Бей (Греція) для поповнення запасів продовольства і палива.

7 грудня український корабель вийшов з оперативного підпорядкування командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО «Південь» і взяв курс до постійного місця базування - Севастополя.

Основною формою участі Збройних сил України в операції «Активні зусилля» є функціонування на базі штабу Військово-морських сил Контактного пункту (елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції), робота українського офіцера зв’язку у штабі операції (Неаполь, Італія), залучення українських кораблів та оглядових підрозділів до складу міжнародних сил, що беруть участь в операції «Активні зусилля».

Від ВМС України для участі в операції «Активні зусилля» визначені фрегат «Гетьман Сагайдачний», корвети «Тернопіль» і «Луцьк».