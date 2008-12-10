АНОНСИ НА 11 ГРУДНЯ

10.30-11.30. Мэр Симферополя примет участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма.

10-й км шоссе Симферополь – Феодосия.

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11.00. Пресс-конференция представителей молодежной общественной организации «Всесвіт» на тему: «Результаты общественного мониторинга процесса передачи земельных участков сельхозназначения в аренду и собственность, а также предоставления гражданам информации о свободных земельных участках. Концепция региональной реформы».

Пресс-конференцию проводят:

Станислав Игнатьев – директор ОО «Департамент молодежных инициатив», координатор коалиции общественных организаций «Прозора земля»;

Эдуард Леонов – глава МОО «Всесвіт», менеджер проекта «Просування регіональної та загальноукраїнської реформи зі зменшення рівня корупції в операціях з землями державної власності сільськогосподарського призначення» в АРК;

Аркадий Шарапов – координатор проекта «Просування регіональної та загальноукраїнської реформи зі зменшення рівня корупції в операціях з землями державної власності сільськогосподарського призначення» в Сакском районе АРК.

Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская 8, к. 106).

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11.00. Заседание коллегии Республиканского комитета Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей.

В повестку включены вопросы:

1. Итоги социально-экономического развития курируемых отраслей Республиканского комитета Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей по итогам работы за 11 месяцев 2008 года и задачи на 2009 год.

2. Об итогах работы предприятий торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг города Саки, проблемах и задачах на 2009 год.

3. Об организации питания учащихся общеобразовательных школ в Автономной Республике Крым.

4. О состоянии выполнения законодательства об обращениях граждан в Республиканском комитете Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей.

5. Проблемы и перспективы взаимодействия профсоюзных организаций, работодателей предприятий торговли, ресторанного хозяйства, бытового обслуживания и органов местной власти.

Большой зал Совета министров Крыма (на 2-м этаже).

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11.00. Заседание Постоянной комиссии (ПК) по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.

Кабинет № 420 ВР АРК.

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11.00. Заседание ПК по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму.

Кабинет № 508 ВР АРК.

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11.30. Заседание ПК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Кабинет № 406 ВР АРК.

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12.00. Заседание ПК по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.

Кабинет № 446 ВР АРК.

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12.00. Заседание ПК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Кабинет № 526 ВР АРК.

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14.30. Заседание ПК по науке и образованию.

Кабинет № 437 ВР АРК.

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16.00. Мэр Симферополя вручит именные стипендии студентам города.

Также городской голова проведет встречу с молодежью города – студентами, членами молодежных общественных организаций, в ходе которой ответит на интересующие их вопросы.

Большой зал горсовета.

Возможны изменения!