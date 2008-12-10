Авіарейс з Сімферополя затримали через 29 пасажирів-порушників

Більш ніж на годину було затримано напередодні відправку авіарейсу «Сімферополь – Ташкент» через пасажирів-порушників.

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, під час паспортного контролю з’ясувалось, що 29 пасажирів цього рейсу – громадян Узбекистану порушили правила перебування в Україні (деякі більш ніж на рік), за що в результаті були притягнуті до відповідальності за статтею 203 Адміністративного кодексу. Троє з них напагалися дати прикордонникам хабара у розмірі 50 доларів.

За рішенням начальника Сімферопольського загону громадянам Узбекистану у паспортних документах було проставлено штампи «Заборона в’їзду в Україну» від 1 до 5 років.