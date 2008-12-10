70% українців живуть за межею бідності - обмудсман
17:16, 10 грудня 2008Крым
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На три долари в день
На сьогодні 70% українців живуть за межею бідності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на парламентських слухання на тему: «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян» заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.
За її словами, саме 70% населення України за критеріями бідності Світового банку живе не більше ніж на три долари в день.
Крім того, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, півтора мільйона найманих працівників отримують заробітну плату нижчу за прожитковий мінімум.
За словами Обмудсмана, нині в Україні щодня звільняють 7 тис. працівників.
«За всіма показниками Україна залишається країною бідняків», - сказала Н.КАРПАЧОВА.
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