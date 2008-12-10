ДАІ Криму полює на автобуси і маршрутки

Кримська Державтоінспекція проводить операцію «Перевізник-2008», під час якої перевіряється громадський транспорт.

Як повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Криму, все частіше громадяни скаржаться в Державтоінспекцію на водіїв автобусів і маршрутних таксі. «Водії громадського транспорту не дотримуються Правил дорожнього руху, створюють аварійні ситуації на дорогах півострова, встановлюють у салонах своїх авто додаткові місця для пасажирів і «набивають» транспорт стоячими пасажирами», - йдеться в повідомленні.

Особлива увага під час операції «Перевізник-2008» приділяється виявленню таких порушень як: управління транспортом у стані алкогольного сп`яніння, порушення правил обгону і проїзду перехресть, проїзд на заборонний сигнал світлофора, перевищення швидкості, порушення правил висадки і посадки пасажирів.

«Не зважаючи на зміни законодавства і значне збільшення штрафів за порушення Правил дорожнього руху, водії як і раніше не дотримуються вимог правил і, тим самим, ставлять під загрозу життя пасажирів», - кажуть у ДАІ.

За кілька днів проведення операції «Перевізник-2008» задокументовано та усунуто від керування автобусами трьох п`яних водіїв, зафіксовано і притягнуто до відповідальності 32 водії за перевищення встановленої швидкості руху, 8 - за проїзд на заборонний сигнал світлофора.

Крім того, 65 водіїв оштрафовано за перевезення пасажирів вище допустимої норми і 112 водіїв - за висадку і посадку пасажирів у невстановленому місці.

Операція «Перевізник-2008» триватиме до 12 грудня.