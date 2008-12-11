З 14 грудня міжнародні поїзди ходитимуть за новим графіком

Новий графік руху пасажирських поїздів у міжнародному сполученні на 2008/2009 рік буде введено в дію з 00 годин 00 хвилин 14 грудня. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, під час складання нового графіка залізничники приділили увагу заходам з поліпшення організації пасажирських перевезень. Зокрема, була підвищена швидкість руху поїздів, скорочено час проходження і встановлено більш слушний для пасажирів час відправлення і прибуття.

Новим графіком передбачено курсування 21 пари поїздів до країн Заходу, зокрема - 7 пар потягів формування «Укрзалізниці» і 14 пар потягів - формування залізниць інших країн. Крім того, курсують 24 безпересадочних вагони «Укрзалізниці» до Варшави, Берліна, Праги, Пшемишля, Відня, Бургаса, Варни, Салоніків, Загреба, Белграда.

У новому графіку руху потягів у міжнародному сполученні передбачені певні зміни. Зокрема, відкрито нове безпересадочне сполучення, встановлено курсування нових безпересадочних вагонів:

- Харків-Прага (Чехія) формування «Укрзалізниці» - цілий рік 1 раз на тиждень;

- Київ-Бар (Чорногорія) формування «Укрзалізниці» - в літній період 1 раз на тиждень;

- Вроцлав (Польща) - Одеса формування Польських залізниць - на новорічні свята і в літній період;

- Гдиня (Польща) - Одеса формування Польських залізниць - влітку щодня.

Для поліпшення умов проїзду пасажирів потягу №29/30 Київ-Берлін у сезонний період змінено розклад руху. Відтепер він відправлятиметься з Києва о 9.24 (замість 8.00), прибуватиме до Берліна о 9.09 (замість 7.30), відправлятиметься з Берліна о 15.07 (замість 21.13), прибуватиме до Києва о 16.48 (замість 22.52). У зв`язку із зміною розкладу руху потягу зменшено час у дорозі проходження безпересадочними вагонами Одеса-Берлін, Харків-Берлін, Донецьк-Берлін, Сімферополь-Берлін.

Також змінено розклад руху потягу №67/68 Київ-Варшава: відправлення з Києва о 15.31 (замість 13.10), прибуття до Варшави о 8.34 (замість 7.00), відправлення з Варшави о 16.30 (замість 21.05), прибуття до Києва о 10.28 (замість 14.40).

Загалом Україна має міжнародне пасажирське безпересадочне сполучення з 12 країнами Заходу: Польща, Німеччина, Угорщина, Сербія, Македонія, Греція, Хорватія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Австрія, Чехія.