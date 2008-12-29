Громадяни песимістично налаштовані в оцінках 2009 року для України

Для кожного п’ятого українця 2008 рік був хорошим.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Учасників опитування попросили висловитися про те, яким був 2008 рік для них особисто, їхньої сім’ї та для України, а також стосовно очікувань від 2009 року для себе, своєї сім’ї та України.

Оцінки того, яким був 2008 рік для громадян особисто та для їхніх сімей є однаковими. Для п’ятої частки громадян, а також їхніх сімей цей рік був хорошим (відповідно 21,2% і 21,6%), для двох п’ятих українців та їхніх сімей 2008 рік був ані хорошим, ані поганим (відповідно, 43,6% і 42,9%), а для третини – поганим (відповідно, 32,7% і 32,4%).

Соціологи відзначають, що українці оцінили 2008 рік особисто для себе та своїх сімей значно краще, аніж для країни в цілому. Лише 4,1% громадян вважають, що нинішній рік для України був хорошим.

П’ята частка опитаних (20,1%) дотримуються думки, що 2008 рік був для України ані хорошим, ані поганим. А переважна більшість українців (67,1%) вважають, що цей рік був для країни поганим.

Якщо порівнювати те, як оцінювали громадяни 2003 та 2008 роки для України (за рік до президентських виборів), то в оцінках спостерігається негативна динаміка. Негативні оцінки 2008 року для країни, порівняно з 2003 роком, зросли на 26 пунктів – з 41% до 67,1%.

Українці песимістично налаштовані в очікуваннях від наступного 2009 року особисто для себе та для своїх сімей. П’ята частка громадян очікує, що для них особисто, а також їхніх сімей цей рік буде кращим (по 18,4%). Ще п’ята частка вважає, що для них та їхніх сімей 2009 рік буде таким самим (відповідно, 19,5% і 20%). А дві п’ятих українців очікують, що наступний рік для них особисто та їхніх сімей буде ще гіршим (відповідно, 41,7% і 39,3%).

Ще більш песимістично громадяни налаштовані в оцінках 2009 року для України. Тільки 12,2% українців очікують, що для країни цей рік буде кращим. Десята частка (9,9%) дотримується думки, що 2009 рік буде таким самим. А переважна більшість громадян (57,4%) вважають, що наступний 2009 рік буде ще гіршим для України. Тобто, песимістів у 4,7 рази більше, ніж оптимістів.

Якщо порівнювати очікування від наступного 2009 року для країни з тим що очікували у 2003 році від 2004 року, то оцінки суттєво погіршились. Негативні оцінки очікувань 2009 року для країни, порівняно з 2004 роком, зросли на 39 пунктів – з 18% до 57,4%.

Опитування проведене 12–18 грудня 2008 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.