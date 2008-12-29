Куніцин вважає чудовим подарунком указ Юшенка щодо Севастополя

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН позитивно оцінює Указ Президента України від 26 грудня «Про додаткові заходи з соціально-економічного розвитку міста Севастополя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив в інтерв`ю журналістам.

«Це підсумок нашої роботи, можна сказати, наша перемога. По суті, це ще одна масштабна реґіональна державна програма, яка буде реалізована в Севастополі», - зазначив він.

За словами С.КУНІЦИНА, «Президент підтримав пропозиції Севастопольської міської державної адміністрації про вживання додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста, і створив робочу групу з підготовки пропозиції з розроблення додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку Севастополя».

С.КУНІЦИН також пояснив, що, згідно з указом, робоча група повинна підготувати проект відповідного закону.

«Законопроект буде підготовано, і саме в ньому буде визначення, що це буде, як називатиметься: вільна економічна зона чи режим вільної економіки. Головне - визначено стратегічний напрям розвитку нашого реґіону. Ми це пропонували, розробляли, і Президент погодився з нашими доказами. Думаю, це чудовий подарунок і місту, і містянам напередодні Нового року», - сказав голова міськадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про додаткові заходи із соціально-економічного розвитку міста Севастополя”.

Згідно з документом, Президент підтримав пропозиції Севастопольської міської державної адміністрації щодо вживання додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста, і створив робочу групу з підготовки пропозицій щодо розроблення додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку Севастополя. Співголовами робочої групи призначено першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА та голову Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

Президент доручив робочій групі підготувати та подати в двомісячний термін у встановленому порядку пропозиції щодо розвитку міста після 2017 року, коли Чорноморський флот Російської Федерації має залишити територію України.