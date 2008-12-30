2008 рік був переломним у соціально-економічному розвитку Севастополя

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що 2008 рік був переломним в соціально-економічному розвитку Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«В цілому я хотів би висловити відчуття задоволення підсумками року. Хоча рік можна розділити на «до і після» кризи, але якщо говорити за сукупністю результатів, я вважаю, що для міста він був вдалим. Навіть сказав би, що він для Севастополя був переломним, тому що цього року нам у питаннях соціально-економічного розвитку міста вдалося добитися серйозних, переломних соціально-економічних успіхів», - сказав С.КУНІЦИН.

На його думку, «на сьогодні найголовніший показник - це показник рентабельності, або фінансово-економічний результат діяльності. А фінансово-економічний результат діяльності будь-якої території - це її бюджет. Вперше у нас бюджет міста в сумі 1,3 млрд. грн., і якщо проаналізувати динаміку зростання бюджету, то він за останні 2,5 роки зріс у 2 рази». Найголовніше, додав С.КУНІЦИН, «темпи зростання фінансових показників збережено».

Він вважає, що «поштовхом до якісної зміни бюджету став підписаний три роки тому указ Президента України щодо подальшого соціально-економічного розвитку Севастополя і урядова програма розвитку міста до 2015 року, підписана в липні 2006 року». За словами С.КУНІЦИНА, реалізація положень цих документів дозволила місту залишати в своєму бюджеті майже 50% ресурсів від базування Чорноморського флоту РФ, і ці ресурси були спрямовані, в першу чергу, на капітальне будівництво, ремонт об`єктів житлово-комунальної сфери, реконструкцію міста, на зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров`я і культури.

Крім того, С.КУНІЦИН зазначив, що за останні півтора роки «з державного, місцевого бюджетів і залучених ресурсів до капітального будівництва міста залучено більш як 1 млрд. грн.». За його словами, «таких обсягів за 20 років після розпаду Радянського Союзу місто не бачило».