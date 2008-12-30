Постраждалих євпаторійців переселять в десятих числах січня

Мешканці першого, другого і третього під`їздів, що зруйновані вибухом, п`ятиповерхового 6-під`їзного будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії будуть переселені в нові квартири «в межах десятих чисел січня».

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО заявив у ефірі місцевого радіо «Альфа».

За словами А.ДАНИЛЕНКА, в результаті вибуху зруйновано 48 квартир. Мешканці 1-го, 2-го і 3-го під`їздів – потерпілі або сім`ї загиблих – одержать квартири в будинках по вулиці 9-го травня в Євпаторії.

«Кожен із них вже знає номер своєї квартири, кожному з них відкритий особовий рахунок, з кожним із них укладений договір на придбання квартири - такий фінансовий механізм. Укладено 41 договір, решта 7 чоловік захотіли одержати грошову компенсацію - це їхнє право. По одному з постраждалих (він зараз перебуває в лікарні міста Сімферополя у більш тяжкому стані) буде ухвалене спеціальне рішення», - сказав мер Євпаторії.

А.ДАНИЛЕНКО, кажучи про готовність квартир, у які будуть переселені потерпілі, повідомив, що в одному з будинків ступінь готовності вище, в другому – ступінь готовності «економ». «Тобто, це практично стіни, виводи для сантехприладів і все», - уточнив мер. Він запевнив, що квартири будуть дороблені найближчими днями.

«Як показують деякі телеканали, що людей кидають у голі стіни, - цього немає, але ми теж не чарівники, і ми не можемо відразу привести квартири до такого ступеня готовності (щоб туди відразу могли вселитися всі постраждалі – УНІАН)», - сказав А.ДАНИЛЕНКО.

«Усі потерпілі люди з перших трьох під`їздів гарантовано - максимально в межах десятих чисел січня - одержать квартири. Це однозначно», - запевнив мер Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у мерії Євпаторії, є 42 ордери на квартири. Ордери видаватимуться вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. У результаті вибуху були зруйновані 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. У результаті трагедії 27 чоловік загинули, зокрема - троє дітей. 21 чоловік врятований. Причина вибуху встановлюється. В Євпаторії затримано троє підозрюваних у кримінальній справі, порушеній за фактом вибуху.