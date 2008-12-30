Ющенко не задоволений ходом розслідування вибуху в Євпаторії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не задоволений тим, як ведеться слідство у справі про вибух у Євпаторії, заявляє заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомили у прес-службі Президента, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, влада за дорученням В.ЮЩЕНКА забезпечує ліквідацію наслідків вибуху в Євпаторії, який стався 24 грудня.

«Йдеться, в першу чергу, про соціальний захист людей, - пояснив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Держава має подбати про кожного і доки усі постраждалі не отримали належну допомогу, владі не варто заспокоюватись».

«Доручення глави держави щодо забезпечення квартирами постраждалих виконується. Сьогодні головним є питання не виділення коштів, а їх швидке й ефективне використання. Важливо, щоб люди якомога скоріше отримали житло, і не лише на папері, а змогли повноцінно ним користуватись», - зауважив заступник глави Секретаріату Президента.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ поінформував, що досі в санаторії «Феміда» перебувають 137 мешканців зруйнованого вибухом будинку. З державного бюджету виділено 70 млн. грн. на придбання квартир і надання матеріальної допомоги.

Окремо заступник віннаголосив, що Президент України не задоволений тим, як ведеться слідство у справі про вибух у Євпаторії, яке загальмувалось на деталях і, вочевидь, не охоплює усі складові проблеми. «Адже є ряд контролюючих організацій, до повноважень яких входять питання перевірки подібних об`єктів. Зрештою, є посадовці, чия бездіяльність, можливо, і є коренем проблеми, а значить, такі надзвичайні події можуть повторитись», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.