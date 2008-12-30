Стан галузі ЖКГ стає національною загрозою України, - мер Євпаторії

Стан галузі житлово-комунального господарства України стає національною загрозою країни, вважає мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ДАНИЛЕНКО заявив в ефірі місцевого радіо «Альфа».

«Стан цієї галузі (ЖКГ) стає національною загрозою, - сказав мер Євпаторії. – Все прогнило, щороку латається, але це відбувається на рівні якихось поточних ремонтів».

А.ДАНИЛЕНКО вважає, що галузь потребує серйозного реформування. Мер Євпаторії закликав Міністерство житлово-комунального господарства України вже зараз зайнятися «вибиванням цільових субвенцій, щоб хоча б по окремих напрямах наводився порядок».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня о 21.45 в Євпаторії стався вибух у будинку по вулиці Некрасова. В результаті трагедії 27 чоловік загинули, зокрема - троє дітей. 21 чоловік врятований. Причина вибуху встановлюється.