Біля Представництва Ющенка в Криму вивалили рвані туфлі (фото)
15:00, 30 грудня 2008Крым
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Комуністи «with love»
Комуністи сьогодні в Сімферополі біля Представництва Президента України в Криму провели акцію протесту проти різкого зниження рівня життя українського народу.
Про це повідомили у прес-службі кримського республіканського комітету КПУ.
«Президент Віктор ЮЩЕНКО обіцяв створити додатково мільйон робочих місць – а при ньому скоротилося три мільйони. Обіцяли підвищити мінімальну заробітну плату – не виконали», - заявили учасники акції.
На завершення акції протестувальники вивалили рвані туфлі, чоботи та інші старі й зношені речі під двері Представництва Президента в Криму.
Фото КПУ Криму
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