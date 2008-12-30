Біля Представництва Ющенка в Криму вивалили рвані туфлі (фото)

Комуністи сьогодні в Сімферополі біля Представництва Президента України в Криму провели акцію протесту проти різкого зниження рівня життя українського народу.

Про це повідомили у прес-службі кримського республіканського комітету КПУ.

«Президент Віктор ЮЩЕНКО обіцяв створити додатково мільйон робочих місць – а при ньому скоротилося три мільйони. Обіцяли підвищити мінімальну заробітну плату – не виконали», - заявили учасники акції.

На завершення акції протестувальники вивалили рвані туфлі, чоботи та інші старі й зношені речі під двері Представництва Президента в Криму.

Фото КПУ Криму