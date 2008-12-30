Долар на міжбанку зупинився в районі 8 гривень

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6200/7,7800, на 11.00 ціни зросли до 7,8200/7,9500, а на 12.00 досягли рівня 8,0000/8,1200. На момент закриття цінові рівні впали до 7,9500/8,0500.

Про це УНІАН повідомили у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг».

Згідно з повідомленням, о 15.45 НБУ вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня – 7,6500/7,7000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2520/0,2620, на 11.00 ціни піднялися до 0,2600/0,2700, а на 12.00 склали 0,2650/0,2730. На момент закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2950 (+0,1750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3920/1,4220. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7270/10,9825, на 11.00 ціни пішли вгору – 11,0385/11,2525, а на 12.00 досягли позначки 11,3340/11,5340. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо пари євро-гривня впали до 11,2055/11,3770.