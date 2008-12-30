Відгомони трагедії: в Євпаторії вручили ордери на 42 квартири

Жителі першого, другого й третього під`їздів постраждалого від вибуху п`ятиповерхового 6-під`їздного будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії одержали сьогодні оглядові листи й ордери на нове житло.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму, в зустрічі з євпаторійцями взяли участь міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА, представники керівництва Криму та Євпаторії.

Всього для постраждалих євпаторійців виділено 42 квартири: 4 однокімнатні, 32 двокімнатні й 6 трикімнатних квартир.

За даними кримського уряду, 39 мешканців, які мали житло на правах приватної власності, одержали оглядові листи. Мешканці, які проживали в неприватизованих квартирах, одержали ордери. «Оглядові листи й ордери дають право вселення в нові квартири, які надаються в Євпаторії в будинках по вулиці 9 Травня: 13 квартир у будинку №126 і 29 квартир у будинку № 45, - повідомили в Радміні. - По 5 квартирах на рахунки їхніх власників перерахована компенсація в розрахунку 5800 гривень за 1 квадратний метр».

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок вибуху було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. Внаслідок трагедії 27 людей загинуло, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється.

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО, говорячи про готовність квартир, у які будуть переселені постраждалі, повідомив, що в одному з будинків ступінь готовності вище, в іншому – нижче, квартири будуть дороблені найближчими днями.