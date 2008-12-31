Отруєння чадним газом у Криму: одна людина загинула, двоє у лікарні

У Ленінському районі Криму внаслідок отруєння чадним газом одна людина загинула і двох доставлено до лікарні.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні через закриту заслінку пічного опалення.

В результаті нещасного випадку загинула жінка, 1957 року народження. З діагнозом «отруєння чадним газом» 25-річну жінку госпіталізовано до терапевтичного відділення Ленінської центральної райлікарні, а 6-річну дівчинку – до реанімаційного відділення. Постраждала жінка перебувала у стані середнього ступеня тяжкості, дитина – у тяжкому стані.