Прикарпаття надало 100 тис. грн. допомоги постраждалим в Євпаторії

Прикарпаття надало 100 тис. грн. допомоги постраждалим від вибуху у житловому будинку в Євпаторії.

Про це повідомили у прес-службі Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Керівництво області також висловило свої щирі співчуття усім постраждалим від вибуху будинку по вулиці Некрасова, 67.

«Прикарпаття пам`ятає допомогу, що надійшла в область від Автономної Республіки Крим на подолання наслідків липневої повені, – йдеться у повідомлені прес-служби ОДА. – Зараз, коли кримчанам необхідна наша допомога і підтримка, прикарпатці просто не мали морального права лишитися байдужими».

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху 24 грудня в будинку в Євпаторії загинули 27 осіб.