Нове житло отримають всі мешканці напівзруйнованого вибухом будинку

Мешканці незруйнованих 4, 5 та 6 під’їздів житлового будинку в Євпаторії, що вибухнув 24 грудня, теж отримали право на нове житло.

Про це сказала міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА.

Як повідомили у прес-службі Мінпраці, квартири у новобудові для мешканців незруйнованих під’їздів будуть придбані урядом у січні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Внаслідок вибуху було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. Внаслідок трагедії 27 людей загинуло, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється.