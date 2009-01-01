Майже 1/4 українців сподіваються: в 2009-му життя зміниться на краще

Майже чверть жителів України (22%) сподіваються, що в 2009 році їх життя зміниться на краще.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та Центром «Соціальний моніторинг».

Зокрема, 4% опитаних вважають, що їх життя в докорінно зміниться на краще, 18% вважають, що їх життя трохи поліпшиться. На думку 39%, їх життя в 2009 році істотно не зміниться, 19% вважають, що їх життя трохи погіршиться, а 11% вважають, що їх життя значно погіршиться.

Відповідаючи на запитання наскільки респонденти задоволені тим як складалося їх життя в 2008 році, 13% сказали, що зовсім незадоволені, 26% скоріше не задоволені, 39% рівною мірою як задоволені, так і не задоволені, 19% скоріше задоволені своїм життя і 2% повністю задоволені.

Опитування проводилося з 8 по 20 грудня 2008 року. Всього опитано 2097 респондентів. Похибка вибірки становить 1,31-2,18%.