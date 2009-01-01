У Криму через піротехніку чоловік отримав опіки

У Феодосійському регіоні Криму 28-річний чоловік при необережному поводженні з піротехнічними виробами отримав опіки обличчя, шиї та рук.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався ввечері 31 грудня в смт Приморський.

Медики надали першу допомогу постраждалому і госпіталізували його до травматологічного відділення лікарні.

Стан чоловіка - задовільний.