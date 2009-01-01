Тимошенко визнала непридатним для життя зруйнований вибухом будинок у Євпаторії

Кабінет міністрів України визнав непридатним для подальшої експлуатації напівзруйнований вибухом будинок №67 по вулиці Некрасова у Євпаторії.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, розміщеному на урядовому порталі.

Уряд погодився з висновками Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства, Міністерства охорони здоров`я, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду, Ради міністрів АРК щодо неможливості подальшої безпечної експлуатації п`ятиповерхівки.

Кабмін доручив Міністерству праці і соціальної політики забезпечити до 10 січня за рахунок коштів, виділених згідно із розпорядженням уряду від 25 грудня 2008 року №1591, надання житла або виплату грошової компенсації постраждалим, які проживають у квартирах четвертого, п`ятого і шостого під`їздів будинку №67.

Як повідомляють євпаторійські ЗМІ, на місці вибуху п`ятиповерхівки планується створити сквер Пам`яті.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова у Євпаторії стався ввечері 24 грудня. В результаті вибуху було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. В результаті 27 осіб загинули, зокрема, троє дітей. 21 особу врятовано. Причина вибуху встановлюється.

Жителі першого, другого і третього під`їздів п`ятиповерхівки одержали оглядові листи і ордери на 42 квартири.