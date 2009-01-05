Місто-побратим передало гуманітарну допомогу Євпаторії

Жителі міста Людвігсбург (Німеччина) передали гуманітарну допомогу євпаторійцам, що постраждали внаслідок вибуху в будинку №67 по вулиці Некрасова.

Жителі міста-побратима зібрали для постраждалих п`ять тисяч євро та ліки.

Вантаж доставив до Євпаторії житель Людвігсбурга Томас КЕМПЕ. Він передав жителям Євпаторії співчуття від жителів міста-побратима і обер-бургомістра Вернера ШПЕЦА, повідомляє міський портал Каламіт.

Як повідомлялось, вибух у п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова у Євпаторії стався ввечері 24 грудня. В результаті вибуху було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. 27 осіб загинули, зокрема, троє дітей. 21 особу врятовано. Причина вибуху встановлюється.