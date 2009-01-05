Російська община погрожує зірвати відкриття поста США в Криму

Російська община Криму розцінює як провокацію, направлену проти Російської Федерації, намір відкрити в Сімферополі «пост присутності» Сполучених Штатів Америки.

Про це говориться в заяві Думи Російської общини Криму.

Російська община Криму заявляє про початок «всекримської патріотичної акції протесту», мета якої - зірвати «провокацію, направлену проти Росії». «Російська община Криму звертається до представників патріотичних сил Криму і Східної України із закликом підтримати всекримськую акцію протесту, що покликана запобігти відкриттю в Криму американського розвідцентру», - наголошується в заяві.

Російська община Криму вважає, що без узгодження з кримським парламентом Міністерство закордонних справ України не мало права приймати рішення про відкриття представництва США в Сімферополі. «Російська община Криму ініціюватиме прийняття Верховною Радою Криму рішення з вимогою заблокувати будь-яку можливість для відкриття в Криму так званого «поста присутності» США», - обіцяє організація.

Як повідомлялося, 19 грудня 2008 року міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і держсекретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки. Документом, зокрема, передбачено відкриття в Криму представництва США.

*** Російську общину Криму очолює перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ.