У Севастополі безробітний вбив оператора залу ігрових автоматів
12:44, 06 січня 2009Крым
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Викрав виручку й втік
У Севастополі безробітний чоловік вбив жінку - оператора залу ігрових автоматів.
Як повідомляє прес-служба МВС України, оператора знайшли мертвою з травмою голови в приміщенні залу ігрових автоматів приватного підприємства.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 23-річного місцевого жителя без постійного місця роботи.
Попередньо встановлено, що він увечері перед Новим роком заподіяв смертельні тілесні ушкодження оператору, викрав 1,2 тис. грн. виручки й втік.
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