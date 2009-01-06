У Севастополі безробітний вбив оператора залу ігрових автоматів

Викрав виручку й втік

У Севастополі безробітний чоловік вбив жінку - оператора залу ігрових автоматів. Як повідомляє прес-служба МВС України, оператора знайшли мертвою з травмою голови в приміщенні залу ігрових автоматів приватного підприємства. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 23-річного місцевого жителя без постійного місця роботи. Попередньо встановлено, що він увечері перед Новим роком заподіяв смертельні тілесні ушкодження оператору, викрав 1,2 тис. грн. виручки й втік.

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