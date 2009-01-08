У Сімферополі пройде фестиваль мистецтв «Різдво в Тавриді»
09:34, 08 січня 2009Крым
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Запрошення можна одержати безплатно
Сьогодні в Сімферополі відкриється фестиваль мистецтв «Різдво в Тавриді».
Захід організовано за ініціативою і за підтримки голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ з благословення Митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ, повідомили у прес-службі кримського уряду.
У фестивалі візьмуть участь професійні, любительські творчі колективи і виконавці Криму (зокрема дитячі колективи).
Фестиваль мистецтв «Різдво в Тавриді» буде загальнодоступним – запрошення можна одержати безплатно в Кримській філармонії.
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