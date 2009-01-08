Бездомний загинув у колодязі в Криму

В Євпаторії в колодязі теплотраси (глибина колодязя близько 6 метрів) знайшли бездомного чоловіка без ознак життя.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Головного управління МНС України в Криму, повідомлення про те, що в колодязі знаходиться тіло чоловіка надійшло вранці 7 січня.

Тіло за допомогою рятувального мотузка підняли на поверхню. Вік загиблого чоловіка без певного місця проживання - близько 40 років.