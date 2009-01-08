Початок 2009 року в Криму менш кримінальний, ніж у 2008-му

За перші сім діб 2009 року загальна кількість злочинів скоротилася на 20% до 838 проти 921 злочинів на початку 2008 року.

Як зазначає Відділ зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму, в автономії 2009 рік почався спокійніше в кримінальному плані, ніж 2008 рік.

За даними міліції, не зареєстровано жодного вбивства (торік в цей час сталося одне вбивство). Кількість тяжких тілесних ушкоджень склала 6 торік і 4 цього року. Всі вони, як і в 2008 році, розкриті.

Менше стало грабежів (19 проти 25), крадіжок (221 проти 269), хуліганств (68 проти 142). Не було жодного угону автомототранспорта (на початку 2008 року - 3).

Кількість розбійних нападів залишилася на тому ж рівні - по 3 (як у 2008 році, так і в 2009 році). Один розбійний напад в Армянську, де з 4 на 5 січня була пограбована каса приміщення гральних автоматів, не розкрито.

Скоротилася кількість постраждалих від необережного поводження з піротехнічними виробами (4 проти 6).