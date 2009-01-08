Штормове попередження оголошено на п`ятницю в Криму

Погіршення погодних умов очікується в Автономній Республіці Крим у четвер та п`ятницю.

За даними Кримського гідрометеоцентру МНС, 8-9 січня на території півострова очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с (у горах - до 25-30 м/с), сніг та ожеледиця.

МНС радить жителям і гостям Криму утриматися від походів у гори та виходів у море.

Крім того, рятувальники радять водіям транспортних засобів мірою можливості утримуватися від поїздок засніженими та вкритими ожеледицею дорогами.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасній ліквідації їх можливих наслідків інформація про штормове попередження направлена головам районних і міських держадміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб реґіону. «Їм запропоновано забезпечити готовність і своєчасне залучення техніки для підтримання в належному стані доріг, забезпечити своєчасне застосування матеріалів проти ожеледиці для посипання доріг, вулиць і тротуарів», - зазначено в повідомленні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації потрібно телефонувати за номером 01.