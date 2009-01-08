21 організовану злочинну групу ліквідовано в Криму в 2008 році

21 організовану злочинну групу (ОЗГ) ліквідовано у 2008 році в Криму, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури автономії.

За її даними, у 21 ОЗГ входило 97 чоловік, ними вчинено 214 злочинів.

Матеріальни збитки, завдані злочинами, вчиненими у складі ОЗГ, складають 3 млн. 120 тис.грн. Майже 2 млн.грн. вдалося відшкодувати.

Половина з викритих правоохоронцями в 2008 році злочинних угруповань вибрала сферу економіки і не проіснувала і року.

На рахунку п`яти ОЗГ – злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, двох – бандитизм, ще двох – торгівля людьми.

Судами минулого року постановлено 21 вирок у справах про злочини, вчинені ОЗГ. За рішенням судів засуджено 68 членів злочинних угруповань.

Прокуратура зазначає зниження темпів роботи спеціальних підрозділів, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю. "Необхідне переорієнтування на викриття злочинів, пов`язаних з розкраданням коштів держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, із рейдерскими захопленнями підприємств", – йдеться у повідомленні.

Прокуратурою спільно з підрозділами міліції, Служби безпеки та податкової служби розроблено заходи щодо виявлення і припинення діяльності злочинних угруповань, що діють у Криму.