До «Таврії» повернувся улюбленець уболівальників Сімферополя

30-річний півзахисник Андрій КОРНЄВ, який останнім часом захищав одеську команду «Чорноморець», повернувся до сімферопольської «Таврії».

Як повідомляє прес-служба спортивного клубу «Таврія», футболіст підписав з кримською командою контракт за схемою «2+1».

А.КОРНЄВ виступав за «Таврію» з серпня 2004-го по грудень 2006-го року, був одним з лідерів команди і улюбленцем уболівальників Сімферополя. Потім футболіст перейшов до одеської команди.

Крім того, прес-служба спортклубу інформує про те, що 29-річний півзахисник Ілля ГАЛЮЗА, в якого в грудні минулого року закінчився термін контракту з «Таврією», продовжив угоду з командою ще на два роки. І.ГАЛЮЗА (вихованець луганського футболу) перейшов до «Таврії» в січні 2007 року з литовського ФК «Шяуляй».