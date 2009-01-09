Кримські татари вимагають припинити вогонь в секторі Газа

Президія Меджлісу кримських татар закликає протиборчі сторони негайно припинити військові дії в секторі Газа і почати переговорний процес.

«Ескалація насильства в секторі Газа, викликана військовими діями між ізраїльською армією і угрупуванням ХАМАС, загрожує перекинутися на територію держав, що граничать із Ізраїлем і Палестиною. Кровопролиття, що привело жителів Палестини до гуманітарної катастрофи, має бути негайно зупинене. Смерть сотень безвинних людей, страждання і муки мирних жителів однієї з густонаселених територій Близького Сходу не можуть залишити байдужим міжнародну громадськість», - йдеться в заяві президії Меджлісу «Про ситуацію, що склалася на Близькому Сході з початком широкомасштабних військових дій в секторі Газа».

Президія Меджлісу підтримує зусилля міжнародної громадськості, Організації Об`єднаних Націй щодо припинення насильства на Близькому Сході і закликає протиборчі сторони негайно припинити вогонь і почати переговори.

*** Вже відомо про те, що у секторі Газа під час обстрілу загинула 36-річна громадянка України та її дворічна дитина. Крім того, до реанімаційного відділення місцевої лікарні госпіталізовано дванадцятирічну доньку загиблої.