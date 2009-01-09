В Ялті населенню відключать гарячу воду, а промпідприємствам - газ

Влада Ялти у зв`язку із ситуацією, що склалася з постачаннями газу в Україну, прийняла рішення відключити житловий фонд від гарячої води і припинити подачу газу всім промисловим підприємствам.

Про це повідомили в прес-службі мерії Ялти.

«Головне завдання – не залишити без тепла бюджетні організації і жителів Великої Ялти. Ситуація критична – тиск газу впав удвічі, система теплопостачання знаходиться на грані. Тому прийнято рішення припинити повністю подачу гарячої води до житлового фонду і відключити від подачі газу всіх споживачів промислової групи», – заявив віце-мер Ялти Юрій КИРИЧЕНКО на нараді за участю керівників теплопостачальних організацій, ялтинського міськгазу, міськводоканалу, міських РЕО.

За його словами, цей захід прийнятий з єдиною метою – забезпечити подачу тепла в будинки, лікарні, дитячі садки. «Якщо ситуація з постачаннями газу не покращає – ми будемо змушені вживати ще жорсткіші заходи», – додав Ю.КИРИЧЕНКО.