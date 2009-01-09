Сімферопольська ТЕЦ може зупинитися

Компанія «КримТЕЦ» заявляє про те, що Сімферопольська ТЕЦ може зупинити свою роботу.

Як повідомили у прес-службі компанії, «КримТЕЦ» одержала телефонограму від компанії «Кримгаз» про можливе припинення поставок газу Сімферопольській ТЕЦ з 9 січня.

Порівняно з груднем, Сімферопольська ТЕЦ знизила споживання газу до мінімуму - з 37 тис. кубометрів до 17 тис. кубометрів на годину. Зараз працює тільки одна з двох турбін ТЕЦ.

Подальше зниження навантаження приведе до зниження температури теплоносія до критичного рівня. «Ми вжили заходів із зниження споживання природного газу наскільки це було можливо, подальше скорочення може привести до зупинки станці», - сказав начальник Сімферопольської ТЕЦ Олександр КАЛЕНЮК.

За інформацією «КримТЕЦ», якщо станція буде повністю зупинена, це приведе до аварійної ситуації на підприємстві, до швидкого розхолоджування теплових мереж і повного припинення подачі тепла більш ніж 20 тис. сімферопольських споживачів.

Крім того, для стабільної роботи Кримської енергосистеми Сімферопольська ТЕЦ повинна підтримувати потужність 100 мВт, проте в нинішніх умовах газозабезпечення може забезпечувати лише 38-40 мВт. «Подальше падіння виробництва приведе до аварійної ситуації в Кримській енергосистемі», - йдеться у повідомленні.

Камиш-Бурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі компанії «КримТЕЦ» працюють на мінімально можливому газовому навантаженні.

Компанія «КримТЕЦ» висловлює сподівання на швидке врегулювання газової кризи.