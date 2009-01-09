Рятувальники Криму пропонують керівникам ЖКГ збивати бурульки

Рятувальники рекомендують керівникам ЖКГ, підприємств і установ приділити увагу очищенню дахів від бурульок.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, на сьогодні в містах Криму існує велика вірогідність обвалення снігових глиб і бурульок з дахів будівель і інших висотних споруд.

«За останні дні на дахах багатьох будинків утворилися величезні бурульки, велика кількість заледенілого снігу, який може обрушитися і завдати травми людям», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники радять кримчанам по можливості не ходити поблизу висотних будівель і там, де є скупчення льоду.