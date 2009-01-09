Припинення гарячої води дозволило стабілізувати теплопостачання

У Севастополі припинення подачі гарячої води відучора дозволило стабілізувати теплопостачання.

Про це повідомили в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, посилаючись на слова начальника Головного управління житлово-комунального господарства Володимира ХІБУЧЕНКА.

“Ми недобирали порядка 800 тис. кубометрів через низький тиск у газопроводі. Відмова від гарячого водопостачання дозволила підняти температуру теплоносія до встановлених 80 градусів, поліпшити теплопостачання в будинках севастопольців”, - сказав він.

За словами В.ХІБУЧЕНКА, газопостачання міста залишається стабільним.

Як додали у прес-службі, «рішення про відключення гарячої води на початку січня народилося не спонтанно, воно було прийняте ще у грудні минулого року на засіданні міського антикризового комітету. Одна з причин такої "суворої необхідності"- зростаючі борги і збитки комунальних підприємств Севастополя, у першу чергу, ДКП "Севтеплоенерго".

У міськадміністрації також повідомили, що в Севастополі "тарифи на тепло- і водопостачання залишаються найнижчими у країні і не відповідають собівартості послуг".

"На думку голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА, таку ситуацію спровокувала бездіяльність депутатів міської ради, які протягом 2008 року так і не розглянули питання щодо зміни тарифної політики", - додали у прес-службі.