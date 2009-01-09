Права 1,5 тисячі кримчан відновила прокуратура у 2008 році

У 2008 році прокуратура відновила права 1587 кримчан.

Права жителів автономії відновлено прокуратурою шляхом скасування незаконних постанов про притягнення до адмінвідповідальності, повідомляє сьогодні прес-служба прокуратури.

За допущені порушення конституційних прав громадян за документами прокурорського реагування дисциплінарні стягнення накладені на 666 посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів.

Стосовно правоохоронців і контролерів, які порушували закон, роблячи показники за рахунок складання щодо громадян фіктивних протоколів, порушено 9 кримінальних справ.

Усього при здійсненні нагляду за додержанням законів про адмінправопорушення органами прокуратури Криму в 2008 році порушено 16 кримінальних справ, з яких розслідувано та надіслано до суду 10.