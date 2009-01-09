Євпаторійців закликали економити газ
18:00, 09 січня 2009Крым
0
Плити для опалення не використовувати
|Звернення: газові плити забороняється використовувати для опалення приміщень
Про це йдеться у зверненні адміністрації Євпаторійського управління газового господарства.
Євпаторійців переконливо просять «перейти на мінімальний режим газоспоживання, і не менше ніж на одну годину на добу припиняти роботу опалювальних газових приладів».
Крім того, підкреслюється у зверненні управління, «категорично забороняється використовувати газові плити для опалення приміщень».
Обмежити споживання блакитного палива газове господарство закликає «у зв`язку з припиненням поставок імпортного газу в Україну» і для недопущення «розбалансування газотранспортної системи в умовах зниження температури зовнішнього повітря».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter