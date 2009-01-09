Погода на вихідні

На вихідні погода в Україні не зміниться - мороз, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 10 січня хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, хуртовини, лише на заході, а вночі й на півдні країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 3-8°, у Карпатах та на Закарпатті - 11-16° морозу, на півдні Криму - близько 0°; вдень - 0-5° морозу, в Криму - 1-6° тепла.

11-12 січня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 11 січня в Криму та Приазов`ї невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура у східних, місцями в центральних областях, а 12 січня і в Приазов`ї вночі - 15-20° морозу, вдень - 7-12° морозу; на решті території вночі - 11-16°, в Криму, західних, а 12 січня і у північних областях - 8-13° морозу, вдень 11 січня - 4-9° морозу, 12 січня - 1-6° морозу, на Прикарпатті, Закарпатті та в Криму - 0-5° тепла.