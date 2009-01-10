У Ялті хлопчик під час гри з пістолетом прострілив собі голову

У Ялті 12-річний хлопчик під час гри з пневматичним пістолетом вистрілив собі у скроню, після чого був доставлений до реанімації в дуже тяжкому стані.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався 9 січня.

"Діти грали з пневматичним пістолетом, під час гри хлопчик, 12 років, вистрілив собі у скроню", - йдеться в повідомленні МНС.

Дитину доставили до реанімації хірургічного відділення Лівадійської лікарні. Там йому поставили діагноз – "стріляна рана голови, відкрита черепно-мозкова травма, удар головного мозку і внутрішньочерепна гематома".