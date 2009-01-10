У Сімферополі горів слідчий ізолятор
09:59, 10 січня 2009Крым
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Рятувальники працювали до ранку
У Сімферопольському слідчому ізоляторі №15 Управління державного департаменту України з питань виконання покарань сьогодні вночі сталася пожежа. Люди не постраждали.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, займання виникло на 2-му поверсі, в кімнаті відпочинку адміністративного корпусу. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.
До ранку рятувальники ліквідовували пожежу. Потерпілих і загиблих у результаті події немає.
Причина пожежі і завданий нею збиток на даний час встановлюються, додали в МНС.
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