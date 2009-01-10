У Криму викрили посадовців селради

У Криму правоохоронці викрили посадових осіб селищної ради, які незаконно видали приватним особам 15 державних актів на право власності на ділянки загальною площею один гектар.

Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці підробили технічну документацію із землеустрою на землі товариства з обмеженою відповідальністю та незаконно видали держакти приватним особам.

Унаслідок протиправних дій товариству завдано збитки на суму понад 880 тис. грн.

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень й службове підроблення).