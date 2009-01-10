У Криму протестують проти війни у Секторі Газа

Близько трьох сотень чоловік сьогодні на мітингу в центрі Сімферополя вимагали припинити військовий конфлікт в Секторі Газа.

«Ми хочемо одного – щоб Ізраїль припинив війну», - заявив журналістам один із мітингуючих.

Люди, які прийшли на акцію, тримали в руках фотографії постраждалих в результаті військового конфлікту, прапори Палестини, транспаранти з гаслами кількома мовами і скандували: «Зупиніть війну!», «Вивести війська з Палестини!» тощо.

Акція пройшла без інцидентів.

Як повідомлялося, раніше президія Меджлісу кримських татар заявила про підтримку зусилля міжнародної громадськості, Організації Об`єднаних Націй з припинення насильства на Близькому Сході та закликала протиборчі сторони припинити військові дії й розпочати переговорний процес.