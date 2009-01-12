У Ющенка просять Тимошенко обмежити особисті піар-заходи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має обмежити особисті піар-заходи за бюджетні кошти у час, коли у Києві вирішуються стратегічні для Європи питання енергетичної безпеки, заявляє заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомили у прес-службі Президента, так Р.БЕЗСМЕРТНИЙ прокоментував рішення прем`єр-міністра бути присутньою сьогодні на врученні ключів від квартир людям, що постраждали внаслідок вибуху газу в Євпаторії.

"Використання літака Іл-62 для робочої поїздки до Криму, політ якого коштує понад 250 тисяч гривень, свідчить, що за "щемливі" заголовки новин про свою персону Ю.ТИМОШЕНКО готова щедро розплачуватися коштом державного бюджету, навіть за умов кризи", - йдеться у коментарі.

"Сьогодні, коли від України залежить енергетична безпека Європи, прем`єр-міністр повинна бути в Києві і нарешті зайняти чітку позицію щодо викликів, які стоять перед країною", - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.