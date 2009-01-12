У Криму викрили кредитного шахрая

У Криму правоохоронці викрили приватного підприємця, який надав до філії армянського відділення одного з банків неправдиву інформацію щодо наявності заставного майна та отримав 400 тис. грн. кредиту, який не повернув.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Слідчим відділенням Первомайського райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами).