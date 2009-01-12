Україна не віддасть Росії свою трубу

Український прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре заявляє, що газотранспортна система України залишиться у власності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів заяву прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, що Росія може брати участь в приватизації української ГТС, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Газотранспортна система України - це величезне національне багатство і вона залишатиметься в державній власності, оскільки саме завдяки цій транзитній системі Україна є повноцінним учасником всіх енергетичних процесів, які відбуваються в нашому регіоні, включаючи Європейський Союз. Україна, якщо правильно будувати роботу газотранспортної системи, одержуватиме від неї дуже хороший прибуток. Тому немає ніякої необхідності приватизовувати ГТС. Наша позиція була і залишається послідовною».

При цьому прем`єр нагадала, що саме вона була ініціатором ухвалення закону про заборону приватизації, оренди, а також передачі в лізингове управління української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією РІА «Новости», прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН в інтерв`ю німецькому телеканалу АРД заявив, що Росія готова взяти участь в приватизації газотранспортної системи України, якщо Київ цього захоче.

«Ми можемо брати участь і в приватизації, якщо українська держава цього захоче. Але там фетишизується газотранспортна система. Вона вважається національним надбанням, що дісталося мало не з небес, і не підлягає приватизації, але ми можемо взяти участь в приватизації, якщо Україна на це зважиться», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що раніше Росія робила пропозицію взяти газотранспортну систему в довгострокову оренду, за якою вона б залишалася у власності України. «Від цього тільки всі б виграли», - додав прем`єр Росії.

Він зазначив, що кілька років тому Росія, Німеччина і Україна підписали спільний меморандум про те, щоб створити міжнародний консорціум із залученням італійських, можливо, французьких партнерів, який і міг би взяти в оренду українську газотранспортну систему.

Інтерв`ю В.ПУТІНА вийде в ефір 14 січня.