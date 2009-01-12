«Чорноморнафтогаз» хоче сам продавати газ власного видобутку

Президія Верховної Ради Криму запропонувала Президентові Віктору ЮЩЕНКУ і прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО дозволити Державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) самостійно продавати природний газ власного видобутку всім категоріям споживачів в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться у зверненні президії ВР Криму до В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Державне акціонерне товариство ”Чорноморнафтогаз” є єдиним нафтогазовидобувним підприємством в Україні, яке здійснює повний комплекс робіт з освоєння ресурсів вуглеводнів в акваторіях морів. В українському секторі Чорного і Азовського морів зосереджені ресурси вуглеводнів в обсягу близько 2,3 млрд. тонн умовного палива. Активізація освоєння цих ресурсів сприятиме суттєвій зміні енергобалансу не лише в Криму, а й в Україні», - сказано у зверненні.

Президія ВР Криму наголошує, що в даний час «Чорноморнафтогаз» практично повністю позбавлено ресурсів для виконання поточної виробничої програми, проведення ремонтів, розрахунків з постачальниками. «Крім того, ДАТ ”Чорноморнафтогаз” не може самостійно забезпечити фінансування інвестиційної програми в обсягах, необхідних для істотного нарощування видобутку нафти й газу на шельфі, що негативно позначається на стані енергетичної безпеки держави», - наголошується в документі.

У зв`язку із загостренням ситуації у сфері постачань газу до України президія кримського парламенту просить В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО «шляхом внесення змін до чинного законодавства вирішити, як виняток, ДАТ ”Чорноморнафтогаз” самостійно реалізовувати природний газ власного видобутку всім категоріям споживачів в Автономній Республіці Крим відповідно до балансу надходження і розподілу природного газу, затвердженого Міністерством палива й енергетики України, а також встановлювати економічно обгрунтовану ціну реалізації природного газу, що видобувається, передбачивши в ній інвестиційну складову».

Позитивне вирішення цього питання, вважають в кримському парламенті, дасть змогу поліпшити забезпечення природним газом всіх споживачів Кримської автономії, уможливить збільшити дохідну частину «Чорноморнафтогазу», а одержані кошти спрямувати на реалізацію інвестиційних проектів з освоєння родовищ.